Las fotos más chic y fabulosas de Andreína Martínez Founier, la joven que se robó el corazón de todos en el Miss Universo La dominico americana de 25 años es graduada de psicología y estudios latinoamericanos, y obtuvo el título de segunda finalista en el reciente certamen de Miss Universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo unos días que se coronó a la nueva Miss Universo y como has de saber, la elección del jurado ha desatado mucha controversia. Y es que para mucha gente quien merecía la corona era Amanda Dudamel, la representante de Venezuela o Andreína Martínez Founier, representante de República Dominicana. Y es que estas dos candidatas hicieron un trabajo impresionante, no solo en la forma en que se presentaron ante el público cuando les tocó modelar en traje de baño y en traje de noche, sino también en la manera tan perfecta que contestaron las preguntas. Al final, la elegida por los jurados, entre quienes se encontraban Myrka Dellanos y la ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete, fue R'Bonney Gabriel, la representante de Estados Unidos. Sin embargo, fueron muchos los aficionados que quedaron decepcionados con la decisión y han gritado a los cuatro vientos su descontento. La mayoría de ellos anhelaban que la Martínez Founier fuera la reina universal. Si bien eso no pasó, para sus paisanos y muchos otros fanáticos de diferentes partes del mundo, la joven de 25 años, es considerada toda una reina. Por eso están seguros de que seguirá alcanzando metas y brillando como solo ella sabe hacerlo. Nosotros somos fanáticos de la hermosa joven, graduada de psicología y estudios latinoamericanos, y por eso a continuación te mostramos algunas de sus fotos más chic y fabulosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram Andreina Martinez Founier Miss Republica Dominicana Credit: Instagram

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las fotos más chic y fabulosas de Andreína Martínez Founier, la joven que se robó el corazón de todos en el Miss Universo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.