Andrea Minski comparte sus predicciones para las tendencias más candentes de la temporada ¿Quieres vestir a la moda durante la primavera y el verano? La influencer y presentadora nos ofrece sus tips para marcar tendencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aparte de ser presentadora, Andrea Minski es la fundadora del blog Mujer Balance, un recurso dedicado a las mujeres modernas. En su sitio web y en las redes, comparte consejos prácticos para las mujeres, incluyendo tips de ejercicios en el hogar, ideas de decoración, belleza, tendencias tecnológicas y consejos de moda. Ahora, la colombiana nos está dando un vistazo a sus tendencias favoritas para esta primavera y el verano con unas fotos divinas que representan lo mejor de la moda actual. andrea minski, tendencias, moda Credit: Santiago Betancur via Aileen Abella Bralette Esta pieza es la "tendencia que no deja de ser" ya que es versátil todo el año para ponerla con blazer o usar solo. Usar la lencería para el diario ya es aceptable. Atrévete a usar la ropa interior en el exterior. andrea minski, tendencias, moda Credit: Santiago Betancur via Aileen Abella Metálicos ¡Impacta con un tono dorado, plateado o cobre! Es válido mezclar diferentes metales con texturas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN andrea minski, tendencias, moda Credit: Santiago Betancur via Aileen Abella Transparencias Ya sean faldas o blusas, las transparencias siguen de moda para darle un toque de feminidad a cualquier atuendo. andrea minski, tendencias, moda Credit: Santiago Betancur via Aileen Abella Texturas Además del layering, puedes usar prendas con texturas para darle profundidad a tu outfit. andrea minski, tendencias, moda Credit: Santiago Betancur via Aileen Abella Flecos La gran tendencia de primavera-verano 2023 no es solo para los looks de Coachella. Los flecos siguen de moda en las prendas para elevar cualquier look.

