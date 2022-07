¡Wow! Andrea Meza presume impactantes vestidos de gala Deléitate con las elegantes piezas que lució la ex Miss Universo en la final del certamen Mexicana Universal de este año. ¿Cuál fue tu favorito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante su participación en Mexicana Universal 2022, el concurso en el que se elige a la mujer que representará al país en el Miss Universo a celebrarse a finales de este año, Andrea Meza votó la casa por la ventana y lució 6 distintos vestidos de gala a lo largo del evento en el que resultó ganadora Irma Miranda, de Sonora. La ex Miss Universo de 2020, que estuvo a cargo de conducir el certamen junto a Ximena Navarrete, compartió en sus redes sociales varias fotografías y videos en los que se ve modelando por la alfombra roja y como maestra de ceremonias. Meza llegó a la alfombra roja con un vestido largo de piedras en tonos dorados y escotado en la espalda, diseñado por Teté Rosado. Luego, llevó otro vestido de color rojo ceñido al cuerpo, el cual resaltaba su estilizada figura, también de la misma casa diseñadora. Para su look final, la también presentadora de televisión que se unió a la fila de talentos de Telemundo el año pasado, optó por un sofisticado diseño de la diseñadora dominicana Giannina Azar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin dudas, la modelo de 27 años oriunda de Chihuahua es la personificación de belleza, glamour y estilo. Así lo demuestra constantemente en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 2 millones de seguidores.

