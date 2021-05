Todos los detalles del traje rojo con el que Andrea Meza ganó el Miss Universo El diseñador mexicano Ivis Lenin fue el encargado de confeccionar el hermoso vestido rojo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este pasado domingo Andrea Meza se coronó como la nueva reina universal, llevándole así, una tercera corona a México. La hermosa joven de 26 años, oriunda de Chihuahua, deslumbró al jurado con su porte, simpatía y elegancia, cualidades que complementó con un fabuloso traje rojo con cuello halter, delicadas transparencias y un cinto bordado que colgaba en su espalda. El diseño resaltaba su esbelta figura. El traje fue confeccionado por el diseñador Ivis Lenin, oriundo de Michoacán. Según explicó el diseñador en su cuenta de Facebook, para diseñar esta pieza, se inspiró en las musas de la época del cine de oro mexicano. El vestido fue confeccionado con tul de seda y estaba adorando con flecos bordados a mano con más de 30 mil cristales que le daban un movimiento único al traje, haciendo que la mexicana deslumbrara en cada paso. El diseñador se tardó casi un año confeccionando este vestido que hoy lo ha puesto en boca de todos. Ahora bien, durante una entrevista con la cadena Telemundo, Meza confesó que ese no era el traje que tenía pensado ponerse para la gran final, pero que decidió usarlo porque se sentía muy cómoda con el diseño y podía caminar muy bien en la pasarela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Meza, miss universo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images "Hoy más que nunca compruebo que los tiempos de Dios son perfecto", escribió el diseñador en su página de Facebook. "Gracias vida por permitirme llegar al escenario más importante en los certámenes de belleza, la final de Miss Universo, representando mi país de la mano de Andrea Meza". Lenin se especializa en diseñar vestidos para certámenes de belleza, al igual que trajes de novia. Sus diseños son toda una obra de arte. De hecho, el artista presentó su última colección, inspirada en la mariposa monarca, en la ciudad de Nueva York. Estamos seguras de que de ahora en adelante también veremos sus diseños en las alfombras rojas.

