Andrea Meza sigue los pasos Kim Kardashian y cubre su cuerpo con cinta amarilla: ¿a quién le queda mejor? Andrea Meza quiso vestir un atuendo muy similar al de Kim Kardashian y no le quedó nada mal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian fue la gran sensación de la Semana de la Moda en París. Con su cuerpo cubierto completamente de cinta adhesiva amarilla de la marca Balenciaga, la socialité volvió a acaparar todas las miradas y hasta dejó a algunos con ganas de seguirle los pasos. Una de las que no tardó en imitarla fue la ex Miss Universo Andrea Meza, quien quiso vestir un atuendo muy similar al de la Kardashian y no le quedó nada mal. "Siguiendo los pasos de @kimkardashian ¿Qué tal nos quedó el look?", dijo Meza al compartir las imágenes en sus redes sociales. La ahora conductora mostró en su espacio de En casa con Telemundo el atuendo con cintas amarillas que esta vez no decían "Balenciaga" sino "Caution", y compartió con sus seguidores de redes sociales lo divertido que fue vestirse de Kim Kardashian. La mexicana recibió todo tipo de comentarios por parte de los seguidores. "No le luce copiando a Kim Kardashian"; "se ve hermosa 😍😍😍"; "ella sí podía caminar bien, no como Kim"; "muchísimo mejor que Kim, la máxima de máximas ❤️😍🔥", le dijeron. La más famosa del clan Kardashian causó al llegar envuelta en cinta amarilla, que dejaba ver cada curva de su cuerpo. Con este atuendo la modelo y empresaria no parecía estar muy cómoda, pero logró que todos hablaran del look con el que se apareció en París. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la Semana de la Moda no solo fue un evento para exhibirse, sino también para denunciar la actual guerra en Ucrania luego de la invasión rusa. Muchos de los diseños de Balenciaga llevaban los colores de la bandera ucraniana, como el que lució en el evento la actriz Salma Hayek.

