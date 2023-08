El secreto de Andrea Meza para prevenir las arrugas La exmiss Universo comparte su experiencia al ponerse botox en el consultorio del doctor Galán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la conocimos como Miss Universo hasta ahora como presentadora de Hoy Día, Andrea Meza sigue siendo una de las chicas más guapas del mundo. Por supuesto, la reina de la belleza sabe que el botox se ha vuelto un must para muchas mujeres que quieren retrasar un poco el paso del tiempo en su rostro, así que se fue hasta las oficinas de Galán Aesthetics en Miami para unos retoques mínimos. "Para mi lo más importante era prevenir, así que por eso estamos aquí", dijo la mexicana en un video antes del tratamiento. Andrea Meza, doctor elio galan Credit: Cortesía de Maykel Perez El doctor Elio Galán nos compartió los detalles del tratamiento que se realizó para combatir sus líneas de expresión y verse aún más hermosa. "Hicimos un tratamiento hoy de toxina botulínica o botox y lo usamos en pequeñas cantidades para relajar un poquito el músculo para que se mantenga con una mejor armonización facial", explicó el doctor. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 28 años, Meza aún no tiene arrugas pronunciadas, pero el botox preventivo o "Baby Botox" se ha vuelto popular entre las chicas jóvenes que quieren evitar las arrugas. Normalmente, se utiliza una dosis más baja y una técnica de inyección diferente para lograr un efecto más sutil. Andrea Meza Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En el video, vemos que Andrea sigue luciendo tan guapa como siempre, prueba de que el tratamiento realzó su belleza natural sin transformaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El secreto de Andrea Meza para prevenir las arrugas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.