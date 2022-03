El look del día – marzo 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Andrea Meza, Look del día Credit: People en Español Adamari López, Eiza Gonzalez y Andrea Meza son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Chiquibaby y Adamari López Chiquibaby, Adamari López, look del día Credit: Chiquibaby/Instagram Las presentadoras comenzaron la semana en Hoy Día (Telemúndo) con sandalias a juego de Flor de María Collection y faldas ceñidas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Andrea Meza/Instagram Miss Universo 2020 siguió la tendencia de los colores vivos para la primavera con un pantsuit verde y un body negro que seccionó su estilista Reading Pantaleón para el evento Poderosas Live 2022 de People en Español. 2 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del día Credit: Eiza Gonzalez/Instagram Apoyó a Ucrania con este set rosa de Sleeper, una línea llena de prendas espectaculares creadas por dos diseñadoras ucranianas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado, look del día Credit: Chiquinquirá Delgado/Instagram Nos maravilló con este atuendo sensual monocromático de pantalones anchos y blusa de mangas largas. 4 de 9 Ver Todo Carolina Sarassa Carolina Sarrasa, look del día Credit: Carolina Sarrasa/Instagram La presentadora lució guapísima junto a su esposo celebrando la boda de su amiga con esta propuesta sedosa negra y una diadema de perlas. 5 de 9 Ver Todo Anitta Anitta, look del día Credit: Jacopo Raule/Getty Images Asistió al desfile de moda de Valentino con un minivestido amarillo y tacones de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna, look del dia Credit: Mega/The Grosby Group Sigue rompiendo las normas del estilo para las embarazadas, ahora con un body turquesa y gafas a juego. 7 de 9 Ver Todo Rosario Dawson Rosario Dawson, look del día Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz de raíces cubanas y puertorriqueñas impactó con esta propuesta negra con volantes verde neón. 8 de 9 Ver Todo Lily James Lily James Credit: Frazer Harrison/Getty Images Regia lució la actriz en la alfombra de los Independent Spirit Awards con este atuendo de Del Core. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – marzo 7, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.