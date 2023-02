Novio de Andrea Meza comete grave error con Stefano Gabbana: "se metió el pie en la boca" El estadounidense Ryan Antonio compartió lo que sucedió en la fiesta de Dolce & Gabbana en su Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre del 2022, la semana de Art Basel en Miami terminó con una fiesta inolvidable llena de estrellas. Los Estefan y Stefano Gabbana y Domenico Dolce, los diseñadores de Dolce & Gabbana, citaron a las celebridades de Miami en el hotel Cardozo de South Beach para una noche llena de glamour y moda exquisita. La lista de invitados contó con algunas de nuestras presentadoras favoritas, entre ellas la ex miss Universo Andrea Meza. Ahora, dos meses después del gran evento, su novio reveló un secreto de la noche– el momento en que "se metió el pie en la boca". Entre carcajadas junto a su pareja, Ryan Antonio, el cual se ha hecho conocer en TikTok por sus lecciones de español chistosas, explicó lo que cuando se le acercó Stefano Gabbana, no reconoció al diseñador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no sé nada de moda. Mira mi ropa", bromeó. Gabbana quería tomarse una foto con la reina de belleza mexicana y al no saber quien era, Ryan le dijo que solo tenía que esperar unos diez minutos para que ella terminara de hablar con unos fans. Cuando Andrea le contó quién era, quedó horrorizado con lo que sucedió. "¡Acabo de decirle a Stefano Gabbana en su propia fiesta que necesita esperar!", dijo mientras Andrea se reía. Al final, todos quedaron feliz y la foto quedó regia, pero agradecemos que Ryan compartió los detalles del momento tan gracioso.

