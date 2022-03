Mira cómo luce la barbie de la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza La muñeca fue creada por un diseñador y coleccionista mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un poco más de año que Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en se coronada como Miss Universo. Si bien, su tiempo como reina universal fue corto y un poco diferente otras reinas por culpa de la pandemia, la hermosa mexicana representó muy bien a los hispanos. Al terminar su reinado, Meza mostró su gusto por la televisión y fue contratada para formar parte del equipo de En casa con Telemundo. Si bien ahora se está luciendo como presentadora te televisión, su tiempo como reina universal todavía llena de mucho orgullo a sus paisanos, en especial para el diseñador Jesús Medina, quien acaba de crear barbie en su honor. El diseñador presentó la muñeca en su cuenta de Instagram y la verdad luce espectacular. La barbie lleva el minivestido fucsia con vuelos y cola, de Moonsori, que Meza utilizó durante los Premios Billboard a la Música Latina en el 2021, sandalias atadas al tobillo, una cola de caballo en la nuca, aretes plateados, y por su puesto, una enorme corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseñador es todo un coleccionista de Barbies y esta no es la primera que crea en honor a algún famoso. En el pasado también ha hecho muñecas de Donatella Versace, Billie Eilish, Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kim Kardashian, entre muchas otras. De hecho, también ya había creado una de Meza, en específico, del momento en que ganó la corona. No cabe duda de que el diseñador tiene muchísimo talento y las muñecas le quedan increíbles. ¿Qué te parecen sus creaciones?

