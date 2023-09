Los espectaculares looks de Andrea Meza en el certamen de Miss Colombia Como jueza del concurso, ¡la exmiss Universo deslumbró con su estilo! Aquí los detalles de sus atuendos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos en camino al próximo certamen de Miss Universo en Noviembre y muchos de los países que se presentarán en El Salvador están en estos momentos eligiendo a la reina de belleza que los representará. Este fin de semana, conocimos a María Camila Avella Montañez, la nueva Miss Universo Colombia 2023. El concurso fue uno lleno de belleza y atuendos divinos, pero una de las chicas que más llamó la atención fue la exmiss Universo Andrea Meza. Con la ayuda del estilista de las estrellas Reading Pantaleón, la presentadora nos maravilló con cuatro propuestas espectaculares. Andrea Meza, belleza, moda, miss universo Credit: IG/Andrea Meza Para el primer día de Miss Colombia, Andrea vistió un minivestido decorado con flores fucsia de Milly, el cual complementó con un bolso de Dolce & Gabbana. Andrea Meza, belleza, moda, miss universo Credit: IG/Andrea Meza Luego, optó por un look chic y sofisticado de traje azul real de la marca Self-Portrait más unos tacones plateados. Andrea Meza, belleza, moda, miss universo Credit: IG/Andrea Meza Para las preliminares, acaparó miradas con un minivestido de mangas largas y cuello alto confeccionado por la diseñadora colombiana Isabel López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Meza, belleza, moda, miss universo Credit: IG/Andrea Meza En la final, quedamos enamoradas de su vestido de princesa con transparencias y decorado con diamantes, otra creación de López. Andrea Meza, belleza, moda, miss universo Credit: IG/Andrea Meza En cada ocasión, sus recogidos de cabello fueron obra de Adriel Ortíz y su maquillaje de Andres Felipe.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los espectaculares looks de Andrea Meza en el certamen de Miss Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.