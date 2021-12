El fabuloso vestido de Andrea Meza en su despedida como Miss Universo Con este vestido morado lució como una auténtica princesa de cuento para coronar a su sucesora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mexicana Andrea Meza nos ha deslumbrado en cada una de sus apariciones públicas desde que se hizo con la corona de mujer más hermosa del universo el pasado mes de mayo. A pesar de que será la soberana con el reinado más corto de la competencia, la tercera mexicana en hacerse con el disputado título ha representado su papel con elegancia, estilo y saber estar; y acaba de anunciar que continuará su carrera profesional en la cadena Telemundo. Y si en su día nos maravilló con los fabulosos looks que lució durante el certamen de belleza, también nos ha dejado huella su estilo personal, caracterizado por vestidos en colores vivos, siluetas pegadas al cuerpo y accesorios cuidados. Conocedora de su cuerpo y sus puntos fuertes, la ahora ya exMiss Universo, sabe sacar partido de sus grandes ojos almendrados de color miel, apostando por maquillajes suaves en colores tierra que resaltan sus facciones naturalmente hermosas. Pero, no todos los días se nombra a la sucesora de una como mujer más bella del universo. Por eso, la mexicana sabía que para su aparición final sobre el escenario de la competencia, tenía que portar un traje que nos dejase sin respiración, y vaya si lo logró. Como una auténtica princesa, Meza engalanó la pasarela con este diseño alta costura hecho a la medida de Michael Cinco en color ciruela, con mangas con volantes, cuerpo recubierto de pedrería y voluminosa falda decorada con cuentas bordadas y brillos, como pétalos desprendiéndose de una flor y flotando arrastrados por el viento. "Qué increíble viaje. Estoy tan contenta y orgullosa de ser parte de la historia de Miss Universo", escribió la reina en sus redes. "Soy Andrea Meza, la tercera Miss Universo Mexicana. Por siempre Miss Universo 2020. Gracias Michael Cinco por mi vestido. ¡Un sueño hecho realidad!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El traje le sentaba como anillo al dedo a Meza, el color, el corte, el escote... todo lo necesario para realzar aún más la belleza de esta mujer cuyo ombre ya está escrito en la historia de la belleza universal. ¿Qué te pareció su elección?

