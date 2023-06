Andrea Legarreta revela el secreto detrás de su esbelta figura a sus 51 años La copresentadora del programa de televisión mexicano Hoy compartió uno de sus tips de belleza con sus millones de seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta Credit: Instagram / Andrea Legarreta Andrea Legarreta sigue conquistando a sus seguidores con su belleza, estilo y honestidad. Esta semana reveló uno de sus secretos de belleza para lucir más esbelta: la faja de tipo pantalón corto. La carismática presentadora mexicana compartió dos fotografías en su perfil de Instagram y un video en el que mostraba cómo esta pieza se ajusta a su cuerpo con los ceñidos vestidos que regularmente usa para trabajar en el programa Hoy (Televisa). En una de las publicaciones, Legarreta escribió que este tipo de faja se ha convertido en un artículo imprescindible a la hora de vestir porque la ayuda no solo a definir su figura, sino que es una pieza práctica que se adapta a cualquier tipo de ropa que lleve. "Quiero compartir contigo mi secreto infalible que me ayuda a lucir una figura esbelta durante el programa: mi short Indira 5155A de Ann Chery. Este short se ha convertido en mi compañero imprescindible, ya que no solo me ayuda a definir mi figura, sino que también es increíblemente versátil y se adapta a cualquier tipo de prenda que elija usar. Su diseño inteligente y discreto me permite lucir súper bien", comentó la estrella de la pantalla chica. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La industria de las prendas moldeadoras sigue creciendo, un sin número de celebridades como Khloé Kardashian, Eva Longoria, Ana Patricia Gámez y Chiquis, entre otras, han publicado fotos y videos sobre cómo han podido moldear su cuerpo y presumir sus curvas de infarto tanto en los eventos especiales como en sus plataformas sociales.

