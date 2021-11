El look del día - noviembre 26, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Medios y Media/Getty Images Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Maity Interiano son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Galilea Montijo Look del día Credit: Medios y Media/Getty Images Para asistir al encendido navideño en Xochimilco, Mexico, la conductora optó por un atuendo cómodo y abrigado con pantalón negro acampanado y una cálida chaqueta en cuadros amarillos y negros y botines de plataforma y tacón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Look del día Credit: Medios y Media/Getty Images En el mismo evento vimos a la actriz, con ajustados pantalones de cuero y un abrigo largo de botones dorados. Como accesorios, unas botas de combate altas, sombrero de ala ancha y pañuelo al cuello. 2 de 8 Ver Todo Maity Interiano Look del día Credit: Instagram La periodista hondureña lució así de otoñal en Despierta América (Univisión) con este favorecedor vestido en tonos marrones y naranjas con estampado de hojas que combinó con zapatos de punta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Maribel Guardia Look del día Credit: Instagram Siempre sexy, la cantante compartió esta imagen con un ajustado minivestido de estampado geométrico y altísimas botas de tacón. 4 de 8 Ver Todo Dayanara Torres Look del día Credit: Instagram La bella puertorriqueña quiso felicitar el día de Acción de Gracias con sus seguidores con esta imagen desde su hogar en la que vemos con un pantalón fluido color crema y blusa satinada en tono salmón. 5 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Look del día Credit: Instagram Rodeada de familia y amigos, la actriz colombiana celebró Acción de Gracias ataviada con un vestido plisado negro efecto piel, con tirantes finos, entallado en la cintura y falda evasé. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiarra Ferragni Look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images En una entrega de premios, la italiana apostó por un minivestido negro de una sola manga con arandelas metálicas en el escote asimétrico y botas altas de tacón. 7 de 8 Ver Todo Chiquis Rivera Look del día Credit: Instagram Pícara y coqueta, la cantante y empresaria posó ligera de ropa para presentar nuevos productos de su línea de belleza. Nos llamó la atención el corsé palabra de honor en color crema con flores y bordados metalizados que presumió con un abrigo de peluche blanco, medias de rejilla y zapatos transparentes con brillos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

