La chamarra de Andrea Legarreta que quieres en tu clóset ¡copia el look! La conductora mexicana luce la prenda perfecta para primavera con un toque muy original. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta chamarra cuero copia look Credit: Medios y Media/Getty Images Las chaquetas de cuero son esa prenda que se ha convertido en un básico de armario y que pueden elevar tu look en cualquier ocasión. Perfectas para el entretiempo, puedes combinarlas con pantalones de mezclilla o leggins para obtener un estilo más moderno o incluso con vestidos femeninos para crear un look de contraste. Y si aún no has invertido en una prenda de este estilo, que nunca dejará de ser tendencia, la conductora Andrea Legarreta ha presumido una que te encantará. La mexicana posó con toda una fashionista con una pieza divertida y dinámica, una chaqueta de cuero negra con largos flecos decorando las mangas y la espalda, que le daban un movimiento muy interesante a su conjunto. La presentadora de Hoy combinó la chaqueta protagonista con un ajustado pantalón negro, una blusa con lazada al cuello del mismo color y sandalias de tiras con tachuelas, con un aire muy rockero que le sentaba genial a la comunicadora. Legarreta, quien hace poco compartió que se había retirado los implantes de seno, aprovechó para promocionar el talento mexicano, compartiendo con sus casi seis millones de seguidores que la prenda es obra de la firma Marlow. Confeccionada en piel de oveja, además de con flecos cuenta con una correa con hebilla plateada. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras te proponemos estas opciones similares en polipiel, para que incorpores la tendencia a tu clóset y te prepares para ser la más chic esta primavera. Andrea Legarreta chamarra cuero copia look Credit: Cortesía Con elástico en la cintura y botones. Ryder Fringe Jacket, de Central Park West. $170. revolve.com Andrea Legarreta chamarra cuero copia look Credit: Cortesía Versión corta con cremallera. Fringe Faux Leather Jacket, de Steve Madden. $79.95. stevemadden.com Andrea Legarreta chamarra cuero copia look Credit: Cortesía Con bolsillos y silueta más alargada. Fringed Faux Leather Jacket, de Sebby. $49.97. nordstromrack.com

