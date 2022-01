¡Andrea Legarreta confiesa que se realizó cirugía, inspirada por Michelle Renaud! La operación es una tendencia entre muchas celebridades. Estos fueron sus motivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta sorprendió a todos, compañeros de trabajo y audiencia de su programa Hoy, cuando en una de sus apariciones reveló que se había sometido a una cirugía para extraer los implantes mamarios que llevaba en los senos. Aseguró que Michelle Reanud, quien se había realizado la misma operación y fue muy abierta acerca de ello, había sido su inspiración para atreverse a dar este paso adelante: "No les había dicho, pero también me las quité", avisó en la pequeña pantalla. "No precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro". "Tienes que ir con un profesional", aconsejó a sus televidentes. "Tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal", reveló acerca de esta práctica que cada vez gana más simpatía entre muchas mujeres operadas anteriormente, en general, para mostrar senos más voluminosos. Andrea Legarreta Credit: Victor Chavez/WireImage Hace unos años, la bella Legarreta fue diagnosticada con la conocida como enfermedad púrpura. Tras sufrir desmayos, convulsiones y náuseas, Legarreta fue ingresada en un hospital donde le diagnosticaron la trombocitopenia, que es una reducción de las células encargadas de la coagulación de la sangre. Así reflexionaba tras su reincorporación al trabajo en aquel entonces: "Estoy muy feliz de estar aquí, estoy sana, estoy fuerte, estoy dispuesta a seguirme cuidando, no lloro de tristeza, lloro de que estoy conmovida de felicidad, de verlos y de estar aquí", dijo entre lágrimas. "La vida en un instante se puede ir". Andrea Legarreta Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images Este pasado mes de julio la esposa de Erik Rubín cumplió cincuenta años: "¡50 años! Wow… ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias Dios por cada segundo de mi vida!! Bendecida estoy, con mis amores, mi familia, amigos, salud, trabajo y seres que sin conocerme me apapachan… De lo malo, no es 'malo' es aprendizaje, fortaleza y crecimiento… Gracias también por eso… Como dicen por ahí: Estoy en la edad perfecta para en vez de cumplir años, cumplir sueños… Hoy conecto con lo bonito… ¡¡Gracias por tantos lindos deseos!! ¡¡Que Dios les regrese todos sus deseos multiplicados por 1000 y que me los bendiga siempre!!", escribió en su cuenta de Instagram.

