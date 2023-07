Andrea Legarreta se suma a la tendencia y celebra su cumpleaños como Barbie La presentadora, con un vestido rosado, tuvo globos, pastel y hasta una caja tamaño real como la de la famosa muñeca para festejar sus 52 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta está de celebración por muchos motivos. En primer lugar, ya se estrenó el musical Vaselina en México, que en su primera noche colgó el cartel de "completo" y la presentadora forma parte del elenco. Además, el lunes la querida presentadora cumplió 52 años rodeada de familia y amigos y recibió miles de mensajes de colegas del mundo del espectáculo, así como uno bien romántico de su aún marido Erik Rubin, de quien se encuentra oficialmente separada según comunicó la pareja en febrero de este año, pero con quien se rumorea que se ha reconciliado. Andrea Legarreta cumpleaños como Barbie Credit: Instagram Además en el foro del programa Hoy, la mexicana fue festejada de una mera muy especial, con decoraciones inspiradas por la muñeca Barbie. Globos rosados, blancos y metalizados, un gran pastel decorado, y hasta una caja tamaño real de la célebre muñeca formaron parte de las decoraciones ese día. Andrea Legarreta cumpleaños como Barbie Credit: Instagram La cumpleañera, en lugar de elegir un look en rosa fucsia, insignia de la , color insignia del juguete, optó por un favorecedor minivestido cruzado con mangas de gasa con volumen, escote en V y adornado con lentejuelas y pedrería que combinó con zapatos nude acharolados. Con un look de belleza muy natural, con el cabello suelto en suave sondas y un maquillaje ligero y luminoso, completó su look con grandes aretes. Andrea Legarreta cumpleaños como Barbie Credit: Instagram Desde que se está promocionando la película Barbie, que se estrena en cines el próximo 21 de julio, se ha disparado una fiebre global por la famosa muñeca de Mattel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La cinta protagonizada por Margot Robbie, quien nos ha dejado boquiabiertos con sus looks en el tour de prensa, y Ryan Gosling, quien no se queda atrás en cuanto a estilo se refiere, ha revolucionado las redes sociales y el mundo de la moda y la belleza. Andrea Legarreta cumpleaños como Barbie Credit: Instagram Tanto en Instagram como en TikTok podemos encontrar miles de videos con consejos para vestir como la muñeca, lucir como ella o, como en el caso de Legarreta, celebrar una fiesta temática. Y tú, ¿ya te has sumado a la tendencia?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta se suma a la tendencia y celebra su cumpleaños como Barbie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.