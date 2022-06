Anahí presenta a su cirujano plástico y le agradece por su nariz La artista llenó de halagos al cirujano y le aseguró a sus seguidores que es el mejor en su clase. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por muchos años se ha especulado acerca de las cirugías estéticas que probablemente se han hecho muchas famosas, siendo una de ellas Anahí, a quien ha acusado de hacerse múltiples arreglos tanto en la cara como en el cuerpo. Por mucho tiempo, la cantante mexicana se encargó de desmentir la mayoría de ellos. La han acusado de hacerse liposucción, de cambiarse algunas partes de su rostro y de hacerse el diseño de sonrisa. Eso sí, en algunas ocasiones, la artista ha dicho que se tuvo que hacer la nariz por problemas de salud, más no ha aclarado nada acerca de las otras cirugías. Ya sea porque lo necesitaba o porque quiso arreglársela para lucir mejor, la también actriz, quien hace poco realizó una épica presentación junto a Karol G, sí se hizo la nariz y el encargado de realizarle este proceso fue el doctor Raúl López Infante y ella misma lo presentó en sus redes sociales. "Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida", escribió la artista junto a una foto en la que aparece junto al doctor. "Se que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo. Pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz". anahi, cirujano de anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí Infante es un reconocido cirujano plástico de la ciudad de México y entre las cirugías que practica están la lipoescultura, la blefaroplastia -operación de los párpados- bichectomía, lipoescultura y mamoplastia reducción, entre otros procedimientos. En su perfil también indica que es experto en cirugías de la nariz, en especial con casos difíciles. "Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti", expresó la ex RBD. "Así que, si quieren saber, este señorón es el máster". ¿Será que la cantante planea hacerse algún otro arreglito? Si es así, esperamos que nos cuenta igual que ahora.

