Anahí muestra la ropa interior con su último look y nos transporta a los años 2000 La cantante compartió en Instagram una imagen muy a lo Mía Colucci, su personaje en RBD, con minifalda, botas altas y ropa interior a la vista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el mundo de la moda todo vuelve y por mucho tiempo que pase, o nos parezcan mejores o peores, todas las tendencias regresan en algún momento. Es el caso de mostrar la ropa interior, por arriba, como hemos visto en numerosas celebridades a las que les encanta mostrar sus sostenes, pero también por abajo, una de las características de la moda de los años 2000, también llamada Y2k. Este regreso tiene grandes abanderadas, como la cantante Dua Lipa, o la mexicana Anahí, quien este fin de semana compartió una imagen con sus seguidores en las que presumía una falda a la cadera y mostraba sus braguitas. Más que preparada para su regreso a los escenarios con sus compañeros de RBD, la cantante y actriz vive uno de sus mejores momentos, como mamá feliz con sus hijos, como esposa, junto a su pareja y también como artista, pues después de unos cuantos años alejada de los reflectores vuelve a su pasión y compartir con todos sus fanáticos de los Estados Unidos. Anahí muestra ropa interior falda baja Credit: Instagram Esta tendencia de mostrar la ropa interior o la amas o la odias, pero no puede haber termino medio. Anahí quien acaba de celebrar su 40 cumpleaños, mostró en sus historias un look compuesto por una minifalda negra pegadita y colocada a altura de la cadera, que combinó con un crop top del mismo color, dejando al aire sus tonificados abdominales y algo más, pues podíamos ver prácticamente todo el frontal de sus pantis. Completó su look con un llamativo conjunto de cazadora dorada y sombrero, del mismo tejido, con un brillante efecto espejo y botas altas. Con su recuperado flequillo de Mía Colluci y el cabello suelto, su atuendo nos transportó inmediatamente a los años 2000, cuando la combinación de minifalda y botas altas era la sensación. Anahí muestra ropa interior falda baja Dua Lipa. | Credit: Instagram Dua Lipa Además de la estrella mexicana, otras celebridades se han encargado de regresar esta moda, no solo al enseñarla de manera directa, como los hilos de las tangas por encima de la falda o la cinturilla de las prendas íntimas con pantalones muy bajos, al estilo de Dua Lipa; también a través de las transparencias, una tendencia que estupor todos lados, tanto en la moda casual como en las grandes alfombras rojas, ¡incluso en Cannes! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿eres del equipo que piensa que es ordinario o de las que opinan que puede darle un toque muy sensual a cualquier look?

