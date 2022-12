Anahí mostró su cabello al natural y tienes que ver cómo luce La querida artista mexicana se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en Puerto Vallarta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí es sin duda, una de las artistas más queridas y admiradas de todo latinoamérica y no es para menos. La mexicana empezó su carrera cuando era una niña y desde entonces ha participado en exitosos melodramas. Eso sí, nada se compara al éxito que alcanzó con su personaje de Mía Colucci en la novela Rebelde y como miembro de la agrupación RBD. Si bien hace más de diez años que los integrantes del grupo tomaron caminos diferentes y la mexicana se dedicó en cuerpo y alma a sus dos hijos, gracias a las redes sociales podemos saber de ella, su vida en familia y sus proyectos. También hemos tenido la oportunidad de verla reunirse con sus entrañables amigos de RBD, haciendo sus estrictas rutinas de ejercicios y también disfrutando de increíbles vacaciones familiares como en este momento que se encuentra en Puerto Vallarta disfrutando de días mágicos junto a sus dos hijos, su hermana y sus sobrinos en el espectacular hotel Vidanta. Ha sido precisamente durante este viaje donde hemos visto a la artista con looks muy cool y con su cabello completamente al natural. Como sabemos, la actriz y cantante tiene una melena hermosa con mucho volumen y tenemos que admitir que pocas veces la hemos visto al natural como la ha llevado estos días en la playa. El largo cabello de la artista es rizado y la verdad se le ve bellísimo con su textura natural. ¿Te gusta cómo luce? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí Anahi Credit: Instagram/Anahí

