Anahí se prepara para lanzar su propia línea de maquillaje El primer producto de la línea es una fabulosa paleta de sombras que tiene 24 colores. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de consagrarse como una de las actrices más populares y darle la vuelta al mundo como integrante del exitoso grupo musical RBD, la vida de Anahí cambió por completo cuando le llegó el amor. La actriz se casó y tuvo dos hijos, y la vimos como poco a poco se fue alejando del mundo del espectáculo, pero nunca de sus seguidores con los que siempre se ha mantenido conectada mediante sus redes sociales. Pero al parecer y para felicidad de sus fanáticos, ya le llegó el momento de volver al ojo público. Y es que este próximo 26 de diciembre se reunirá nuevamente con algunos de sus compañeros de RBD para realizar un concierto que será transmitido virtualmente, pero, eso no es todo. Resulta que la hermosa mexicana sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto en la que aparece promocionando una nueva línea de cosméticos que lleva el nombre de An Makeup. “Vuélvete tu sueño”, escribió la actriz junto a una espectacular foto suya en la que lleva pantalón negro y una elegante chaqueta blanca, y en la que también lleva en sus manos la primera paleta de la marca, bautizada con el nombre de Mia, en honor a su personaje Mía Colucci, en la exitosa telenovela Rebelde. En la página de Instagram de la marca se pueden apreciar los colores que tiene el primer producto de la colección, entre ellos diferentes tonos de rosado, algunos morados y otros color melocotón y naranja quemado. En la paleta, que cuenta con 24 colores, puedes encontrar algunas sombras con acabado mate, al igual que otras con brillo. Aunque todavía no sabemos la fecha exacta en que el primer producto de la colección estará disponible -se supone que ya esté a la venta antes de que se termine diciembre- lo que sí sabemos que los millones de seguidores de la mexicana están ansiosos esperando su nuevo bebé”. ¿Comprarías la paleta?

