Anahí se sincera sobre las cirugías estéticas y habla de Kim Kardashian: "¿qué va a pasar cuando tenga 80 años, a dónde se le va a ir todo eso?" La exRBD reconoció que le preocupa el caso de la empresaria estadounidense ya que no sabe cómo se vaya a ver cuando tenga 80 años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Contrario a otras celebridades, Anahí no tiene ningún reparo en reconocer públicamente que está a favor de las cirugías estéticas, siempre y cuando se hagan con moderación. Así lo manifestó este jueves la exRBD durante el episodio número 3 de su podcast ‘Están ahí', donde la estrella mexicana y su hermana Marichelo Puente hablaron largo y tendido del tema. "Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo", aseveró. "Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar […] pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando", dejó claro la actriz y cantante de 36 años. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La inolvidable Mía Colucci de la telenovela Rebelde mostró su preocupación por la cantidad de jóvenes que, cada vez con más frecuencia y a una edad más temprana, están recurriendo a las cirugías estéticas para ‘transformar' su cuerpo y verse como Kim Kardashian u otras famosas que debido a su enorme popularidad se han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres. "Si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida opérate la nariz, pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un tamaño huge", lamentó Anahí. La mamá de Manu, que se encuentra embarazada por segunda ocasión, reconoció inquietarle el caso de Kardashian ya que le preocupa cómo se vaya a ver la empresaria estadounidense cuando tenga 80 años. Image zoom Frazer Harrison/Getty Images "Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos ‘guau yo quiero estar así' pero ¿y luego? ¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años, a dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?". "Yo tengo mucha preocupación por eso, a dónde se le va a ir", dijo Anahí. Advertisement

Close Share options

Close View image Anahí se sincera sobre las cirugías estéticas y habla de Kim Kardashian: "¿qué va a pasar cuando tenga 80 años, a dónde se le va a ir todo eso?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.