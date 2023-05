El look del día - mayo 15, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del dia Credit: Instagram Alejandra Espinoza, Jennifer López y Anahí son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza Look del dia Credit: Instagram La mexicana estuvo de turista en Nueva York con su esposo y su hijo, para lo que eligió un cómodo pantalón de pinzas beige y blusa azul celeste. Completó su look con tenis blancos, lentes y gorra de los Yankees. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Look del dia Credit: Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La artista celebró el Día de la madre con la suya propia, Guadalupe, sus hijos, su esposo y la mamá de este en Los Ángeles. Para la ocasión optó por un maxivestido blanco con flores azules, ceñido en la cintura y con falda vaporosa que lució con lentes estilo años 70, original bolso blanco y sandalias de cuña. 2 de 10 Ver Todo Anahí Look del dia Credit: Instagram La cantante mexicana celebró su cumpleaños número 40 a bordo de un barco, con su esposo y rodeada de muchos amigos. Para esta festiva ocasión eligió un bikini negro estilo bandeau y un pareo a juego con un estampado abstracto con el que presumió su tonificada figura. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Look del dia Credit: Instagram Muy elegante vimos a la presentadora en una boda, con este diseño ceñido de hombros caídos azul marino que combinó con zapatos nude de plataforma y tacón, aretes de perlas y un clutch abanico de color dorado. 4 de 10 Ver Todo Gwen Stefani Look del dia Credit: Frazer Harrison/Getty Images La cantante acompañó a su esposo Blake Shelton en la ceremonia de entrega de su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, con este vestido blanco de lunares y volantes en el escote de Philosophy di Lorenzo Serafini, botas de charol por encima de la rodilla y medias de red. 5 de 10 Ver Todo Michelle Rodríguez Look del día Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Universal Pictures Así de fabulosa vimos a la actriz en la premiere de Fast X en Roma, donde presumió silueta con un diseño vintage de Yves Saint Laurent en marrón chocolate con detalles negros. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Meadow Walker Look del dia Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Universal Pictures En la misma premiere de Fast X estaba también la hija del fallecido Paul Walker, con esta atrevida falda transparente con bordados florales y un top de aire deportivo en verde satinado con capucha y cremalleras, todo de Alaïa. Botines estilo calcetín y aretes largos completaron su look. 7 de 10 Ver Todo Nicole Kidman Look del día Credit: Omar Vega/FilmMagic La actriz s destacó en la alfombra de los ACM Awards con este traje Chanel de tweed en colores rojos y brillos, que llevó con el cabello suelto y sandalias. 8 de 10 Ver Todo Paula Echevarría Look del día Credit: Instagram Muy elegante, la actriz compartió esta imagen con un look infalible: un ceñido y sencillo vestido negro palabra de honor de H&M y sandalias minimalistas de Lodi. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Look del dia Credit: Instagram Así de sonriente posó la ex Miss Universo por las calles de Nueva York, ataviada con un enterizo fucsia estilo cargo y sostén a juego que completó con una cartera acolchada beige. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

