¡OMG! Anahí cambia de look y se convierte en Mía Colucci La actriz y cantante está preparando los motores para la esperada gira mundial de la banda RBD y ahora luce igualita a su icónico personaje en la telenovela juvenil. ¡Mira cómo reaccionó su esposo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahi, RBD.. Credit: Mezcalent Anahí está más que lista para emprender un último tour musical con la banda que marcó una época. La cantante encendió las redes sociales con su nuevo look que revive a su memorable personaje de Mía Colucci en la telenovela juvenil RBD. La también actriz mexicana compartió una serie de videos en su perfil de Instagram de su transición y en los que muestra el drástico cambio del rubio castaño que llevaba por varios meses, a un tono más claro y con luces. Además se ve al estilista Jorge Beltrán cortándole el flequillo antes de comenzar una sesión fotográfica. La estrella de 39 años se mostró satisfecha con la transformación, según se aprecia en el clip que compartió el cual rápidamente sumó miles de 'me gusta'. Las reacciones de amigos y fans no se hicieron esperar, incluyendo estrellas como Yuri, Carlos Ponce, Ana Martín y hasta su esposo Manuel Velasco Coello: "Mi amada esposa, la mujer más hermosa del mundo mundial", "guapísima", "tu y Mía son gemelas", "Mía ha vuelto", "espectacular", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Comentario esposo de Anahí Credit: Anahí / Instagram Dulce María, Christian Chávez, Maité Perroni y Christopher von Uckermann iniciarán el Tour Soy Rebelde este próximo 25 de agosto en El Paso, Texas e incluirá otras ciudades como Nueva York, Chicago, Denver, Las Vegas, Miami, Orlando y países latinoamericanos como Colombia, Brasil y México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Anahí recuerda a su personaje que tanto aman sus fans, en junio del año pasado, publicó un selfie en la que aparece con una estrella de papel pegada en la frente, uno de los accesorios que utilizó durante los años en que dio vida a Colucci en la telenovela y que se volvió parte de look en los conciertos de RBD.

