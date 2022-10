Anahí y Angelique Boyer, dos invitadas con mucho estilo en la boda de Maite Perroni Las actrices mexicanas se reencontraron 18 años después de dar vida a Mía y Vico, mejores amigas en la serie Rebelde y lucieron fabulosas en el enlace. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas un mes después de anunciar su compromiso con Andrés Tovar, la actriz Maite Perroni se casó el pasado sábado en Valle de Bravo, México. Un fin de semana lleno de emoción, amor y amistad, durante el que los ya marido y mujer pudieron celebrar este momento tan especial rodeados de familia y amigos. Entre los invitados, numerosos miembros de Rebelde, la serie en la versión mexicana que se volvió un fenómeno mundial entre los años 2004 ty 2006, y que aún hoy cuenta con legiones de fanáticos repartidos por todo el planeta. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram Uno de los momentos más esperados fue el reencuentro entre dos invitadas de lujo al enlace, las actrices Anahí y Angelique Boyer, quienes asistieron con sus parejas, el político Manuel Velasco y el también actor Sebastián Rulli, respectivamente. "No puede ser esto, no puede ser", dijo la mamá de dos en un video que compartió en sus historias. "18 años después" apunta Boyer, "¡Mía Mía!". Parece que las actrices mantienen la amistad que sus personajes, Mía Colluci y Vico compartían en la pequeña pantalla y que despertó las simpatías de sus seguidores. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram Casi convertido en reportera del enlace, Anahí, quien se tomó numerosas fotos con la novia y con otros excompañeros de aventuras como Christian Chávez y Christopher Uckerman, dejó claro que le apasiona la moda con su elección para el gran día. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram La cantante de 39 años, quien recientemente volvió a pisar un escenario junto a Karol G, optó por un vestido negro degradado hasta convertirse en rosa fucsia, de un solo hombro y con falda asimétrica que resaltaba su esbelta figura y que acompaño con un fajín. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram En cuanto a su look de belleza, la bella mexicana llevó el cabello suelto en sus características ondas suaves y un maquillaje que resaltaba sus ojos claros con sombras rosadas. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram Por su parte, Angelique dio una lección de estilo con un set en color azafrán de top corto de un solo hombro y pantalón de tiro alto lleno de volantes, del diseñador mexicano Carlos Pineda. La protagonista de Vencer la ausencia le dedicó amorosos mensajes a Sebastián Rulli al compartir fotos de sus looks para la boda. "Que honor ir de tu mano. Te amo tanto" escribió. Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram Fiel a su estilo natural, la actriz lució un recogido bajo y un maquillaje ligero, y completó su look con aretes dorados con pedrería. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les parecen sus looks?

