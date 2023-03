¿Qué retoques se ha hecho Ana Patricia? ¡Ella misma lo cuenta todo! Quiso operarse los senos pero desistió de la idea ¿Se ha hecho algo en la cara? ¡Esto reveló Ana Patricia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia celebra dos años del podcast Ana Patricia sin filtro, añadiendo invitados a la charla que la hacen más amena y le enseñan de temas que le interesan, como por ejemplo, cirugías. Con 36 años, ¿qué ha pensado en operarse y qué se hace en el rostro la presentadora de Enamorándonos (Unimás)? "Ya lleva dos años, más de cien episodios. Siento que necesitaba de alguna u otra manera algún apoyo, ya sea con algún invitado, algún especialista o alguna persona con la cuál yo quisiera entrevistar, porque de pronto yo tener un episodio cada semana hablando simplemente de cosas que me pasan, pues hasta puede ser aburrido", dijo la exconcursante de Nuestra Belleza Latina. Ana Patricia Credit: Mezcalent Lo que ha aprendido de los expertos que ha invitado "He tenido sobre cirugías estéticas, y te puedo decir que yo he estado en que si me hago o no; voy y vengo con ese tema, pero bueno, al final del día lo más valioso que una persona puede tener es su salud". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué cirugía ha pensado en hacerse? "Yo por mucho tiempo pensé en operarme lo que son los senos, porque después de dos hijos, después de la lactancia materna, pues toda la gravedad no queda igual". "Pero yo he visto tantas cosas, que yo digo 'no tengo necesidad', no tengo necesidad de pasar por ese proceso doloroso, de saber si mi cuerpo lo va a aceptar o no, simplemente por sentirme a lo mejor yo más cómoda, porque no también todo es vanidad, ¿no?". ¿Qué se ha hecho en la cara? "¡Sshh! que mi esposo está aquí y me pongo ¡bótox! Yo tengo una ceja más arriba que la otra, entonces se nota mucho cuando se me va, entonces yo trato de emparejar eso y no te voy a mentir, llevo como cinco años haciendo ese proceso, a diferencia de que muchas personas piensan que lo que es este químico te infla o te pone así, no, es para alisar ciertos músculos". "En la mandíbula, yo muerdo mucho lo que es en la noche, entonces tengo dolor de mandíbula, y el bótox te ayuda a que relajes los músculos". "No todo lo que una persona se haga puede causar a lo mejor que luzcas diferente, no; son cositas aquí y allá que yo comparto". ana patricia botox Credit: Mezcalent

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué retoques se ha hecho Ana Patricia? ¡Ella misma lo cuenta todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.