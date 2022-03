El look del día - marzo 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Alix Aspe, Ana Patricia Gámez y Eva Longoria son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix aspe, look el dia Credit: Instagram/Alix Aspe La guapa presentadora combinó su sexy minifalda de cuero, con este top verde neón con cutouts y zapatos blancos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Esta mañana la presentadora llegó a Despierta América (Univision) e iluminó la pantalla con este fresco look primaveral. 2 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: Gerald Matzka/Getty Images for Universal Pictures La actriz mexicana eligió este traje negro strapless, de Proenza Schouler, para llegar a la premier, en Berlín, de su nueva película Ambulance. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Superchic y moderna lució la actriz con este set de pantalón y top a cuadros. 4 de 9 Ver Todo Amanda Seyfried Amanda Seyfried, look del dia Credit: Noam Galai/Getty Images La actriz llegó a una velada ataviada con este conjunto naranja, de falda maxi y blusa de encaje. 5 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: Steve Granitz/FilmMagic La modelo acaparó miradas en la alfombra de la gala de los premios iHeart Radio a la que llegó con este coqueto y llamativo vestido plateado de Christian Cowan. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La socilité casi no podía caminar con este ceñido vestido negro, con los hombros al descubierto, de Balenciaga. 7 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: Momodu Mansaray/WireImage Regia lució la exreina de belleza con este vestido negro con transparencias y vuelos. 8 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson, look del dia Credit: Steve Granitz/FilmMagic La querida actriz y cantante eligió este original y llamativo vestido con plumas multicolor de Valentino, para asistir a la gala de los premios iHeart Radio. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 23, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.