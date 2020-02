Ana Patricia Gámez le dijo adiós a su melena y estrenó un moderno corte de pelo La presentadora estrenó su nuevo look en la alfombra de Premio Lo nuestro By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Y como hemos venido diciendo desde que empezó el año, las famosas han desatado una ola de cambios de looks que también nos están inspirando a nosotras a hacernos algo diferente. Y es que nada como un nuevo color de cabello para sentirte más fresca y moderna, y en algunos casos hasta más joven. Por eso las celebridades no lo piensan dos veces a la hora de hacerlo. Claro está, para eso se ponen en manos de los mejores de la industria para que no haya ningún imprevisto. En lo que va del año ya vimos como artistas como Geraldine Bazán, Camila Sodi y Alejandra Espinoza estrenaron nuevo color de cabello. Pero no solo cambiar de color te da un nuevo aire, sino también hacerte un nuevo corte tal y como lo hizo Ana Patricia Gámez. La presentadora, a quien conocimos con su pelo largo cuando participó y ganó Nuestra Belleza Latina, y quien luego presumía de su melena en Despierta América (Univision), nos sorprendió anoche cuando llegó a la alfombra magenta de Premio Lo nuestro con un moderno corte bob. “Traigo nuevo corte de cabello”, nos contó la presentadora mexicana a su llegada a la gala realizada en Miami. “Como pueden ver me lo corté. Quería hacer algo diferente, así que aquí estamos en la alfombra de Premio lo nuestro”. Image zoom Image zoom Eso sí, desde finales del año pasado habíamos visto como poco a poco Gámez se iba deshaciendo de su larga cabellera, pero no fue hasta la gala de anoche que decidió hacerse un cambio radical. La verdad es que, con semejante rostro, cualquier estilo le queda de maravilla a la presentadora, en especial las ondas que le realizaron anoche. ¿Qué te parece su nuevo look? Advertisement

