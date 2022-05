Ana Patricia se encontró a otra invitada de la boda con su mismo vestido y esto fue lo que pasó La presentadora llegó a la boda de Francisca con un hermoso traje fucsia de Mac Duggal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que a las mujeres no les gusta coincidir con alguien que lleve su mismo look, en especial si se trata de un evento importante. Si le pasa a alguien que no sea famoso, las cosas no pasan a mayores y probablemente no mucha gente se cuenta. Eso sí, cuando se trata de una celebridad, la historia es muy diferente. Y es que es muy posible que las fotos de esta coincidencia salgan publicadas por todos lados, y eso fue exactamente lo que le pasó a Ana Patricia Gámez en la boda de su amiga Francisca Zampogna. Como ya todos saben, Zampogna celebró su boda por la iglesia el pasado viernes en una ceremonia de ensueño en Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana. Hasta ahí llegaron todos sus compañeros de trabajo, entre ellos Gámez, quien para la fiesta eligió un espectacular traje fucsia falda vaporosa, delicados vuelos y espalda al descubierto, de Mac Duggal. La presentadora complementó su look con sandalias cremas y un moño en la nuca. Lo cierto es que parecía toda una princesa con esta pieza. El único problemita es que otra de las invitadas llevó el mismo diseño, algo que, en vez de molestarle, le pareció muy divertido. Esa invitada fue la reportera puertorriqueña Astrid Rivera, su excompañera en Despierta América (Univision), quien se apareció con el mismo vestido en la fiesta. El suyo era azul con estampado floral, y lo combinó con una cola de caballo y sandalias de plataforma. Ella también lucía regía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Ana patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Boda de Francisca y Francesco - Ana Patricia Gamez y su esposo Luis Carlos Martinez Credit: Instagram/@anapatriciatv Ana Patricia, Astrid Rivera Credit: Instagram/Astrid Rivera Astrid Rivera Credit: Instagram/Astrid Rivera Astrid Rivera Credit: Instagram/Astrid Rivera Las chicas no desaprovecharon la increíble coincidencia y se hicieron videos y fotos juntas, dejando así ver que entre compañeras no hay competencia y que este momento les pareció muy divertido. "Las mentes increíbles piensan igual", dijo Rivera en uno de los videos junto a Gámez que publicó en sus historias de Instagram. No se puede negar que ambas lucieron espectaculares y perfectas para la ocasión.

