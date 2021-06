El look del día - junio 9, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, vestido de lentejuelas, enamorandonos Credit: Instagram/Ana Patricia Encontramos muchas celebridades ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks que seguro vas a querer copiar porque son perfectos para esta temporada. Galilea Montijo, Ana Patricia Gámez y Jessica Alba son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorito. Empezar galería Courteney Cox Courtney Cox, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Captamos a la actriz en las calles de Los Ángeles luciendo muy cómoda con un vestido maxi estampado, que combinó con botas negras. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Alba Para ir a las oficinas de su compañía, la actriz eligió este look de falda a rayas multicolor, camisa azul, tenis blancos y gabardina caqui. Para ir a las oficinas de su compañía, la actriz eligió este look de falda a rayas multicolor, camisa azul, tenis blancos y gabardina caqui. 2 de 11 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia, vestido de lentejuelas, enamorandonos Credit: Instagram/Ana Patricia La presentadora pronto se despedirá del show Enamorándonos (Unimás), y en sus últimos días la hemos visto más bella que nunca. Mira lo bien que le queda este minivestido de brillo. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia, minviestido amarillo Credit: Instagram/Galilea Montijo Este hermoso y femenino minivestido de manga larga hizo que la presentadora luciera fresca y juvenil. 4 de 11 Ver Todo Ester Expósito Ester Exposito, look del dia, milan, italia, Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images for Bvulgari Quedamos fascinadas con este fabuloso conjunto crema de encaje que la actriz española complementó con un crop top negro y sandalias doradas. 5 de 11 Ver Todo Kate Mara Kate Mara, look del dia Credit: Kevin Winter/Getty Images Clásica y elegante lució la actriz con este minivestido negro con aplicaciones florales. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia, pantalon de talle alto, miami Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La presentadora disfrutó de los murales del Design District, en Miami con este fabuloso look de pantalón blanco de talle alto y blusa verde de manga larga con la espalda al descubierto. 7 de 11 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, vestido crema, Madrid Credit: Aldara Zarraoa/GC Images Como de costumbre, su majestad acaparó miradas gracias a su look fino e impecable. 8 de 11 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia, vestido maxi La presentadora mostró su lado más sext con este elegante vestido maxi con pronunciada abertura frontal. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara, jumpsuit rosado Credit: Instagram/Sofía Vergara La actriz colombiana eligió este jumpsuit fucsia strapless para visitar los estudios del show de Ellen Degeneres. 10 de 11 Ver Todo Angelina Jolie Angelina Jolie, look del dia, look de aeropuerto Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group La actriz se fue a Nueva York con sus hijos y para el viaje se puso un pantalón acampanado y una clásica gabardina caqui. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

