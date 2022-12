El look del día - noviembre 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Maribel Guardia, Ana Patricia Gámez y Paz Vega son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Zoë Saldaña Zoe Saldaña Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Regia lució la talentosa actriz con este diseño negro con escote profundo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Paz Vega Paz vega Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage Con este chic y relajado llegó la actriz española a un encuentro con la prensa madrileña. Amamos las sandalias. 2 de 8 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Como una muñequita lució la presentadora con este coqueto minivestido rojo con capa, que complementó con sandalias doradas de plataforma. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for GreenSlate Para asistir a una premiación en Nueva York, la actriz eligió este vestido negro de manga larga con escote profundo. 4 de 8 Ver Todo Julianne Moore Julianne Moore Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images Este hermoso vestido crema de manga larga con escote profundo de Carolina Herrera, combinado con accesorios dorados, hizo que la actriz luciera muy fina y elegante. 5 de 8 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca La presentadora ya está lista para los días festivos con este minivestido verde, que combinó con medias negras opacas y botines. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Este conjunto gris de pantalón y crop top resaltó la increíble figura de la actriz y cantante. 7 de 8 Ver Todo Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo ataviada con este look de leggings negros, gabardina amarilla y botas con estampado animal. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

