El look del día - enero 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Migbelis Castellanos, Ana Patricia y Anne Hathaway algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Andrea Meza y Alix Aspe Alix Aspe y Andrea Meza Credit: Instagram/Alix Aspe Regias lucieron las presentadoras con estos looks de vestidos de imitación de cuero. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Carolina Miranda Carolina Miranda Credit: Mezcalent La guapa actriz llegó a un evento ataviada con este look clásico pantalón blanco, top de mismo color y chaqueta de cuero con estoperoles. 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Este conjunto negro con crema de falda y crop top, le sentó de maravilla a la figura de la presentadora mexicana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: The Image Direct/The Grosby Grou Captamos a la actriz cuando llegaba al aeropuerto de Salt Lake City con esta llamativo abrigo rojo tipo capa que la hacía lucir como toda una caperucita roja. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora lució como una Barbie con este coqueto minivestido rosado neón que complementó con zapatos de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Vimos a su majestad en las calles de Madrid ataviada con este cómodo y clásico look de pantalón gris, suéter blanco de cuello alto, chaleco y zapatos negros planos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner <p>Para asistir a un desfile de moda en París, la empresaria eligió este ceñido vestido azul turquesa de manga larga y botas fucsia de brillo.</p> Para asistir a un desfile de moda en París, la empresaria eligió este ceñido vestido azul turquesa de manga larga y botas fucsia de brillo. 7 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Cómoda y feliz lució la guapa presentadora venezolana con atuendo deportivo. 8 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo Credit: Splash News/The Grosby Group La socialitó combinó su femenino look con cómodas botas de plataforma por encima de la rodilla y aretes oversized. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 24, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.