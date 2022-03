El look del día - marzo 17, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Chiquinquirá Delgado, Ana Patricia Gámez y Andrea Meza son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité en las calles de Beverly Hills muy abrigada con este look de leggings negros, botas, abrigo y una gorra. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Natalie Portman Natalie Portman, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La talentosa actriz llegó a una velada con este minivestido rojo, que complementó con una chaqueta del mismo color . 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia La presentadora regresó como invitada especial a los estudios de Despierta América (Univision), y para la ocasión eligió este primaveral conjunto de pantalón y camisa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 DPA Gruppe/The Grosby Group Su majestad combinó son conjunto amarillo de pantalón y blusa, con un elegante abrigo azul pastel para visitar un refugio de ucranianos en Amsterdam. 4 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway, look del dia Credit: 2022 Media Punch/The Grosby Group Nos encantó este colorido y divertido conjunto que portó la actriz en Nueva York. 5 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia La presentadora lució muy fresca y juvenil con este coqueto conjunto estampado de minifalda con vuelos y crop top con mangas tipo globo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquira Delgado Regia lució la presentadora con este hermoso set rosado de pantalón, crop top y chaqueta. 7 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Este minivestido rosado de un solo hombro y con vuelos, hizo que la presentadora dominicana luciera como toda una muñeca. 8 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza La guapa exreina de belleza llegó a los estudios de En casa con Telemundo, ataviada con este conjunto estampado, que combinó con un top naranja y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 17, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.