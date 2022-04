El look del día - abril 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Anya Taylor-Joy, Sofía Vergara y Ana Patricia Gámez son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe La joven presentadora mostró su esbelta figura con este coqueto minivestido de manga larga. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia En su regreso triunfal al show Enamorándonos USA (Unimás) vimos a la presentadora mexicana con este llamativo jumpsuit plateado de lentejuelas 2 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: Aaron Davidson/Getty Images Nos encantó este set de falda midi y crop top, que la actriz eligió para la premier, en Miami, de su nueva película Ambulance. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la modelo y presentadora ataviada con este sexy jumpsuit negro, que complementó con una gabardina rosada transparente y botas por encima de la rodilla. 4 de 9 Ver Todo Helen Mirren Helen Mirren, look del dia Credit: Arturo Holmes/Getty Images Como de costumbre, la legendaria actriz cautivó con su elegante look que esta vez incluía un vestido camisero amarillo, zapatos del mismo color, abrigo rosado tipo capa y un clutch verde esmeralda. 5 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana dejó a todos suspirando al posar con este sensual minivestido negro de un solo hombro. ¡Wow! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Con este elegante vestido rojo vino combinado con abrigo negro, llegó su majestad a una exposición de arte en Auckland, Inglaterra. 7 de 9 Ver Todo Anya Taylor-Joy Anya Taylor Joy, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Hermosa lució la talentosa actriz con este fabuloso minivestido crema con aplicaciones de brillo. 8 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La actriz combinó sus jeans cropped rasgados, con un top verde oliva, chaqueta del mismo color y bolso de Christian Dior. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

