El look del día – septiembre 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gámez La reina Letizia, Adamari López y Ana Patricia Gámez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Máxima reina maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Group Junto a su hija mayor y esposo el rey de Holanda, la reina lució elegante como siempre con un conjunto azul celeste con tocado a juego. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria dio vida a un atuendo negro monocromático con un par de gafas azul neón. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Anthony Behar/Sipa USA Divina lució la reina de España en una reunión de Unicef con una propuesta blanca con flores azules creada por la casa de diseño de Carolina Herrera. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gámez La presentadora nos dejó boquiabiertas con un vestido verde strapless de su propio Beashion Boutique y sandalias amarillas de Flor De María. 4 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Dominik Bindl/Getty Images Linda y juvenil, la actriz cubana eligió un suéter coqueto con volantes y un lazo más una minifalda y mocasines. 5 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Celebró las nominaciones de Camilo en Hoy Día luciendo un vestido de pinta psicodélica elegida por la estilista Denise del Pino. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Verónica Montes Veronica Montez Credit: IG/Veronica Montez La peruana disfrutó de un viaje a Las Vegas con un minivestido rosa cubierto en cristales creado por Patricia Nascimento. 7 de 9 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: Splash News/The Grosby Group Cómoda y práctica, la cantante combinó un vestido al estilo lencería con zapatillas Nike y una gorra para pasear por las calles de Nueva York. 8 de 9 Ver Todo Lauren Sánchez Lauren Sanchez, Jeff Bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group Junto a su media naranja Jeff Bezos, la periodista se robó miradas con un minivestido ceñido y tacones de plataforma impresionante. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

