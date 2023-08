El look del día - agosto 18, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Mezcalent Francisca, Jessica Alba y Ana Patricia Gámez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca El look del día Credit: Mezcalent La presentadora sorprendió con este conjunto de blusa satinada y amplio pantalón plisado en tonos verdes y amarillos degradado con sandalias negras y grandes pendientes de aro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Erika Buenfil El look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para la presentación en México del show Veo como cantas, la actriz y jurado de la competencia eligió un pantalón negro brillante combinado con un blazer azul con bordados de lentejuelas. 2 de 8 Ver Todo Jessica Alba El look del día Credit: Gotham/GC Images La empresaria confirma que la tendencia denim con denim ha vuelto con este corsé de mezclilla, pantalón de tiro alto y chaqueta estilo blazer a juego de Sergio Hudson. Zapatos y cartera blancos, pendientes de aro y lentes completaron su look. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez El look del día Credit: Mezcalent Guapísima vimos a la presentadora en su visita a Despierta América (Univisión) con este minivestido de fondo anaranjado y flores bordadas multicolor que combinó con tacones nude de charol que alargaban sus piernas. 4 de 8 Ver Todo Chiquibaby El look del día Credit: Instagram Este ceñido vestido verde prado drapeado le sirvió a la conductora para presumir sus curvas. Como accesorios, una tote bag de Fendi y sandalias de tiras amarradas al tobillo. 5 de 8 Ver Todo Lauren Sánchez El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La periodista está de vacaciones en Croacia con su pareja Jeff Bezos y amigos famosos como Katy Perry, Orlando Bloom y Usher. Para su paseo por la ciudad de Dubrovnik, la también filántropa eligió una falda larga ceñida con estampado acuarela en colores verdes y un top negro. Sandalias doradas, un colgante en forma de luna y grandes lentes completaron su look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara El look del día Credit: Instagram Mientras disfrutaba de un día de compras con familia y amigas, la colombiana se tomó una selfie luciendo un relajado pantalón de mezclilla con elástico, suéter amarillo y tenis blancos. 7 de 8 Ver Todo Vielka Valenzuela El look del día La conductora llamó la atención con esta falda de rayas amarillas y fucsias que combinó con un top también rosado y tacones dorados. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 18, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.