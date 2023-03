Ana Patricia Gámez revela su truco para disimular las hendiduras en las caderas “Yo también tengo hip dips”, dijo la presentadora de televisión y empresaria a una seguidora que le pidió consejo porque se sentía insegura de su cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Ana Patricia Gámez es una confesa amante de las fajas y para ella, estas son esenciales a la hora de moldear y camuflar esas libritas de más, pero también son excelentes para disimular las hendiduras en las caderas, también conocidos como hip dips, los cuales pueden ser motivos de inseguridad para muchas mujeres. Así lo expresó la presentadora del programa de televisión Enamorándonos USA en un video en el que respondió a una seguidora que pidió consejo sobre cómo hacer para moldear su cuerpo. "Este término no lo conocía la verdad no hace mucho hasta que empecé a analizarme o hasta que empezó a hacerse más notorio. Yo no sé si esto en el cuerpo de repente se nota más cuando uno engorda un poquito o adelgaza, pero yo no recuerdo tener hip dips cuando era joven, pero bueno el caso es que los tengo", dijo. La también empresaria sostuvo que en su caso las hendiduras se notan más cuando usa leggins a la hora de entrenar y que no le molesta. Sin embargo, cuando quiere lucir una ropa más formal para algún tipo de evento para ocultarlos y también levantar los glúteos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo sé que es tema de inseguridad también, incluso para mí lo ha sido en algún punto y en otro no tanto. Siento que si uno hace ejercicio, esta también se puede disminuir. La verdad es que no soy experta en el tema, solamente sé que lo tengo y que sí al usar el Short Powernet Moldeador se disminuye", añadió. Esta pieza está disponible en varios colores a $68. beashion.com

