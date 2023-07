Esta es la pieza más vendida de la boutique de Ana Patricia Gámez ¡y no sabes lo que hace por tu silueta! La presentadora y empresaria es la mejor maniquí para enseñarte cómo lucir una prenda moldeadora tan práctica y cómoda para transformar tu cuerpo, ¡tienes que tener una! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez además de tener una carrera exitosa frente a las pantallas de TV es una destacada empresaria. A diario son muchas las mujeres que se inspiran con su estilo y las propuestas que luce frente a las cámaras que también pueden adquirir para ellas mismas. Desde que abrió su Beashion boutique hace algunos años, una tienda online con opciones de ropa que marcan tendencia y están disponibles a precios fabulosos, la presentadora se ha consolidado con éxito en la difícil industria de la moda por ofrecer a mujeres reales alternativas lindas y económicas de vestuario. Hace poco compartió en sus redes sociales una última publicación de la prenda más vendida en su sitio web, que nos pareció no sólo fantástica sino muy apropiada y básica para todas las mujeres y por eso quisimos destacarla. ¿Adivinas cuál es?. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del Short Powernet Moldeador que ofrece en todas las tallas, desde la XS hasta la XXXL, que ajusta y estiliza la silueta para poder lucir cualquier tipo de vestido sin que se marquen las costuras al vestirse. La misma Ana Patricia es la mejor modelo pues aquí la vemos con su short moldeador con un precioso y ajustado traje color lila, luciendo su estupenda silueta con toda la tranquildad del caso y explicando a sus seguidores por qué esta prenda le ha cambiado su forma de vestir, dándole mayor confianza para presumir su cuerpo. La prenda que es elaborada en Colombia en exclusiva para su marca y con excelentes materiales como elástico siliconado, ofrece alta compresión en la zona del abdomen medio y también realce de glúteos. Nos encantó el tono Cocoa que va muy bien con todas las pieles latinas y como resaltamos no tiene costuras, de manera que no se marca al lucirse con vestidos, faldas o pantalones de cualquier estilo. Cuesta $68, en Beashion.com Ana P back dress Credit: Instagram Ana Patricia Gamez Como bien dice Ana Patricia quien comparte con nosotros en cámara la forma en que luce su silueta antes y después de usar su Power short, "esta una forma muy práctica de que tu ropa se vea mejor y tú más hermosa". Ana Patricia front dress Credit: Instagram Ana Patricia Gamez Gracias por estos súper consejos querida Ana, ¡somos tus fans número uno!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la pieza más vendida de la boutique de Ana Patricia Gámez ¡y no sabes lo que hace por tu silueta!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.