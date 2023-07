¡Feliz cumpleaños Ana Patricia Gámez! Celebramos con un repaso de sus mejores looks en las alfombras rojas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gamez Credit: David Becker/Getty Images for LARAS Ana Patricia Gámez cumple 36 años y sigue tan fabulosa como cuando ganó Nuestra belleza latina (Univisión). ¡Aquí celebramos sus propuestas de moda más regias! Empezar galería Presumiendo pancita Ana Patricia Gamez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision En su primera alfombra de Premio Lo Nuestro en 2015, la mexicana mostró su primer embarazo con un traje y un recogido de cabello al estilo del viejo Hollywood. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Negro sensual Ana Patricia Gamez Credit: Gustavo Caballero/Getty Images For Univision Communications Deslumbró el próximo año en los premios con una prenda negra adornada con pedrería y un maquillaje de ojos ahumado. 2 de 7 Ver Todo Romántica y femenina Ana Patricia Gamez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Divina lució la presentadora de Enamorándonos con este vestido nude y su cabello en un recogido chic en Premio Lo Nuestro 2017. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Glow divino Ana Patricia Gamez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La empresaria de la moda resaltó su belleza natural antes de dar a luz por segunda vez con un vestido de corto imperio que la hizo lucir como toda una princesa. 4 de 7 Ver Todo Escote de impacto Ana Patricia Gamez Credit: David Becker/Getty Images for LARAS ¡Qué guapa! Marcó tendencia con las transparencias en los premios Latin Grammy del 2018 con este ceñido traje con pedrería. 5 de 7 Ver Todo Amarillo impactante Ana Patricia Gamez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Maravilló en la entrega de Premio Lo Nuestro 2020 con una prenda amarilla de hombros caídos diseñada por Gemy Maalouf. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marcando tendencia Ana Patricia Gamez Credit: Manny Hernandez/Getty Images Optó por lo inesperado en la última alfombra de los Latin American Music Awards con un traje ceñido negro y su cabello en un estilo lleno de volumen creado por Millie Morales. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Ana Patricia Gámez! Celebramos con un repaso de sus mejores looks en las alfombras rojas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.