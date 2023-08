Esta es la mascarilla casera que usa Ana Patricia Gámez para hidratar su cabello Lo mejor de todo es que solo necesitas dos ingredientes. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aparte de su increíble vestuario, Ana Patricia Gámez tiene un cabello envidiable y hermoso. En su cuenta de Instagram, la presentadora de Enamorandonos acaba de compartir uno de sus trucos para mantener su bella melena y saludable en casa sin productos, solo con ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina. "Si este verano se te ha maltratado mucho el cabello, vamos a hidratarlo con esta mascarilla casera", explicó en el vídeo. La exreina de belleza empieza con un aguacate que machaca en una taza. "Te recomiendo que esté maduro pero no muy pasado", añadió. Cuando logres crear una textura suave, agregale tres o cuatro gotas de aceite de coco y ya estará lista la mascarilla para tu cabello. Ana Patricia Gamez, mascarilla Credit: IG/Ana Patricia Gamez Ana Patricia recomienda evitar la raíz, especialmente para las de cuero cabelludo graso, ya que prefiere enfocar la hidratación en las puntas. Al aplicar la mascarilla, déjala trabajar por unos 30 minutos antes de pasar por la ducha y ver los resultados espectaculares. Ana Patricia Gamez, mascarilla Credit: IG/Ana Patricia Gamez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te atreves a probar la mascarilla de Ana Patricia?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la mascarilla casera que usa Ana Patricia Gámez para hidratar su cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.