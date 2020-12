Close

El look del día - diciembre 11, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y asistiendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andy Escalona Image zoom Credit: Instagram/Andy Escalona La presentadora mexicana lució moderna y juvenil con este look de pantalón corto, crotop blanco y jacket me mezclilla. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Carolina Sarassa Image zoom Credit: Instagram/Carolina Sarassa Este hermoso y clásico vestido negro con falda en A, le sentó de maravilla a la presentadora de noticias. 2 de 10 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez La presentadora alborotó las redes con este sexy minivestido negro con mangas abullonadas, que combinó con botas por encima de la rodilla. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Jennifer López Image zoom Credit: 2020 Splash News/The Grosby Group Nos encantó esta gabardina azul marino que la cantante complementó con un cómodo set deportivo, tenis blancos y un bolso Hermès. ¡Regia! 4 de 10 Applications Ver Todo Chrissy Teigen Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group La modelo eligió este llamativo conjunto morado de terciopelo, para salir a cumplir con algunos pendientes. ¿Te gusta su look? 5 de 10 Applications Ver Todo Eva Longoria Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Nos encantó este look casual pero femenino, que llevó la actriz. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karlie Kloss Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo por las calles de Nueva York ataviada con pantalón negro skinny, suéter crema, abrigo oversized y botines. 7 de 10 Applications Ver Todo Migbelis Castellanos Image zoom Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Queremos los fabulosos pantalones de vinilo que llevó la exreina de belleza y de paso, también queremos ese trago. ¡Qué sexy! 8 de 10 Applications Ver Todo Roxana Castellanos Image zoom Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Estas botas vaqueras negras con plateado fueron las protagonistas del look fresco y juvenil de la presentadora mexicana. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Image zoom Credit: Instagram/Andrea Legarreta Clásica y elegante lució la presentadora con esta camisa a rayas, que complementó con pantalón negro de talle alto y un hermoso cinturón con flor oversized. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

