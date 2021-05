Copia el look de Ana Patricia Gámez en nuestra portada de los 50 más Bellos La experta detrás de su look nos comparte sus secretos de glamour para que puedas recrearlos en casa. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este especial de People VIP, descubrirás los mejores tips de cabello y maquillaje que aprendimos del equipo de estilistas para la sesión de fotos de los 50 más Bellos. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha habló con Millie Morales, la artista detrás del look de Ana Patricia Gámez. Ella nos compartió todo lo que hizo para que esta querida presentadora luciera despampanante en nuestra portada. Piel Ana nos contó que llegó preparada con su piel bien hidratada con sus cremas favoritas. Ya se había hecho mascarillas faciales y se puso parches de hidratación en sus ojos. Sabe muy bien que una buena rutina de cuidado de la piel es la clave para que el maquillaje quede perfecto. Millie hizo resaltar la belleza natural de su tez con un rubor de BECCA y un bronceador de Tarte. Labios El secreto del labial rojo perfecto es empezar con un delineador rojo para crear la base y luego aplicarle el color encima. La mejor forma es utilizar un pincel para que quede perfecto y marcar aún más delineado. Para los labios de Ana, Millie usó el Stunna Lip Paint de Fenty Beauty en Uncensored. Ojos Como el foco central del maquillaje de Ana fue su labial rojo, Millie quiso que sus ojos impactaran sin competir con sus labios. Usó una paleta en tonos tierra para contornear el ojo y resaltarlo. También le agregó un tono metálico en el párpado móvil y un toque dorado en el lagrimal. De esta manera, se ve el ojo muy grande sin estar sobrecargado de color. Cabello Con el cabello bien lacio y partido con una raya a la mitad, Millie le hizo una cola de caballo a la altura de la nuca. Una vez hecha la cola, usó un mechón de cabello para disimular el elástico. Eliminó todos los cabellos sueltos con laca fijadora de Garnier Fructisse.

