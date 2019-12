Ana Patricia Gámez, Ana Brenda Contreras y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Ana Patricia Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia La presentadora mexicana lució muy sexy y moderna con esta minifalda roja, que resaltó con un suéter crema de cuello alto y botas por encima de la rodilla. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kim Kardashian Image zoom TheStewartofNY/GC Images La empresaria lució muy moderna y galáctica con este atuendo de pantalón y top de cuero, que complemtó con un abrigo metálico y botas moradas. 2 de 9 Applications Ver Todo Ana Brenda Contreras Image zoom Instagram/Ana Brenda Ataviada con este minivestido metálico, kimono de lentejuelas y botas a la rodilla, celebró la actriz su cumpleaños en Mission, Texas rodeada de familiares y amigos. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel La presentadora se fue de fiesta con este hermoso vestido rosado, que complementó con sandalias doradas y un clutch del mismo tono. 4 de 9 Applications Ver Todo Mariah Carey Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la cantante en las calles de Nueva York ataviada con este look de pantalón a cuadros, top gris, botines y abrigo negro. 5 de 9 Applications Ver Todo Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Muy festiva lució la presentadora mexicana con este minivestido de lentejuelas. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hailey Baldwin Image zoom 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La modelo mostró su esbelta figura con estos jeans de talle alto, que combinó con un suéter crema y sandalias negras. 7 de 9 Applications Ver Todo Karina Banda Image zoom Instagram/Karina Banda La presentadora lució muy guapa con esta minifalda a cuadros con vuelos, que combinó con un top amarillo y botines negros. 8 de 9 Applications Ver Todo Kourtney Kardashian Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La socialité salió a darle un paseo con su ex pareja con este look casual de pantalón de cuero, suéter amarillo y tenis. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

