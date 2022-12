Ana Patricia Gámez se inspira en la serie de Netflix Merlina ¡y luce espectacular! Con un elegante jumpsuit de terciopelo negro y un pronunciado escote, la presentadora copió el estilo gótico de Catherine Zeta Jones, quien interpreta a Morticia en esta producción de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Wednesday, la nueva serie de Netflix basada en el personaje de Merlina de la familia Addams, ha tenido un éxito avasallador e incluso superó el récord de Stranger Things como la más vista de la plataforma en una sola semana. Si bien la producción es increíble, el vestuario ha sido uno de los grandes protagonistas de este show dirigido por Tim Burton. La conductora de televisión Ana Patricia Gámez se unió a la tendencia y optó por inspirarse en el estilo gótico, romántico y misterioso que caracteriza a uno de sus personajes: Morticia, interpretado por la guapísima actriz Catherine Zeta Jones. Así lo dejó ver la co-presentadora del programa Enamorándonos USA en sus redes sociales donde publicó un video explicando por qué decidió optar por este look. Ana Patricia Gámez Catherine Zeta Jones en Wednesday Left: Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez Right: Credit: Vlad Cioplea/Netflix © 2022 "No sé si se han visto Wednesday o Merlina, pero ahí vengo inspirada en la serie porque me ha gustado, me ha gustado mucho y como me han dicho que me parezco a Catherine Zeta Jones, en mis mejores sueños", dijo entre risas. "Vengo de Morticia a Enamorándonos, miren que bonito el look. Maquillaje y pelo por BBella", añadió. Gámez llevó un jumpsuit negro de terciopelo en la parte de arriba con un pronunciado escote y con piedras brillantes en el borde. Disponible en diferentes tamaños en beashion.com $64. Apenas dos semanas después de su debut en Netflix, Wednesday es una de las series más populares de todos los tiempos. Con un total de 752,5 horas vistas desde su estreno el 23 de noviembre, ocupa el tercer lugar entre los títulos de televisión en inglés más vistos en la historia de esta plataforma de streaming. A modo de comparación, la posición número 1 pertenece a la temporada 4 de Stranger Things con 1350 millones de horas vistas en sus primeros 28 días y le sigue Monster — Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story con 856,2 millones, según reportes de Variety.

