El look del día – junio 1, 2023

Madison Anderson, Carmen Villalobos y Ana Patricia Gámez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Madison Anderson
Madison Anderson Credit: IG/Madison Anderson
La ganadora de La casa de los famosos 3 dio lección de estilo con un top blanco, un short rosa de tweed y accesorios dorados.

Andrea Meza
Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza
Femenina y natural lució la exmiss Universo en Puerto Rico con una prenda rosa de espalda al descubierto y sin casi maquillaje.

Carmen Villalobos
Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos
Presumió piernas en Top Chef VIP con un minivestido adornado con rosas, mariposas y perlas.

Ana Patricia Gámez
Ana Patricia Gamez, jomari goyso Credit: IG/Ana Patricia Gamez
Acompañada por Jomari Goyso, la presentadora lució muy chic con un vestido asimetrico negro. Por su parte, el experto de moda optó por un traje a rayas clásico.

Patricia Manterola
Patricia Manterola Credit: IG/Patricia Manterola
Calentó las redes con este conjunto al rojo vivo hecho a mano por artesanas mexicanas.

Migbellis Castellanos
Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos
¡Que guapa! La presentadora nos dejó boquiabiertas con esta propuesta azul real de escote atrevido.

Eva Longoria
Eva Longoria Credit: Steven Simione/Getty Images
Así de regia lució la directora y actriz en el estreno de su nueva película Flamin' Hot en Los Angeles con una prenda negra de Monot.

Paty Navidad
paty navidad Credit: IG/Bendito Closet Style
Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la actriz siguió la tendencia del Barbiecore con este conjunto rosa.

