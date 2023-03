El look del día – marzo 23, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gamez Credit: IG/ Ana Patricia Gamez Giselle Blondet, Migbelis Castellanos y Ana Patricia Gámez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alix Aspe y Giselle Blondet Alix Aspe, Giselle Blondet Credit: IG/Alix Aspe, Giselle Blondet Las presentadoras de "La mesa Caliente" maravillaron en el programa, Alix visitando de azul real y Giselle de blanco y negro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Recibió el premio Icono de BMI en Los Ángeles vistiendo un traje de gala decorado con cristales y plumas. 2 de 8 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Lista para la gran noche de los 80 de "Enamorándonos", la presentadora eligió un enterizo de jean con accesorios rosa neón y su cabello al rizo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/ Ana Patricia Gamez Ana Patricia también siguió el tema 80s con esta propuesta colorida, un cinto ancho anaranjado y botas plateadas. 4 de 8 Ver Todo Andreina Martínez andreina martinez founier Credit: Ig/andreina martinez founier Apostó por el glamour clásico en los premios Soberano con un vestido elegante blanco y negro complementado con guantes largos. 5 de 8 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Presumió su cabello y su cuerpo tonificado con una minifalda verde y una blusa de seda asimétrica. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela Disfrutó de un día bajo el sol vistiendo una gorra y un traje de baño rosa y nude. 7 de 8 Ver Todo Thalía Thalia Credit: IG/Thalia Calentó las redes con esta foto mostrando su cabello increíble vistiendo una camiseta y jeans ceñidos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

