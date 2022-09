Ana Patricia deja con la boca abierta con su nueva propuesta profesional La conductora ha generado un gran revuelo al mostrar las novedades de su otro gran proyecto, uno con el que se ha llevado todos los aplausos y piropos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como ella misma acaba de expresar, que el verano llegue a su fin no significa que se deban apagar los colores, todo lo contrario. Y nadie mejor que Ana Patricia Gámez para ponerlo en práctica. Desde sus redes sociales y de lo más emocionada, ha mostrado con ilusión su nueva y atrevida propuesta. Además de seguir 'enamorándonos' con su programa junto a Rafael Araneda, la feliz mamá sigue haciendo, creando y trabajando en nuevas ideas para sus fieles seguidores. La última que acaba de compartir ¡ha arrasado! ¿De qué se trata? Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Pues aunque muchos la conozcan más por su imagen televisiva, Ana Patricia cuenta desde hace años con su tienda de ropa online Beashion, con la que sigue recopilando éxito tras éxito y agotando existencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente ha sido en este aspecto que ha cortado la respiración con sus últimas propuestas de moda, sobre todo con una en especial. Un vestido largo de princesa y de lo más colorido que ofrece como la gran puesta en escena femenina para este otoño. ¡La respuesta fue arrolladora! "Se acabó el verano, pero ¿quién dice que el otoño no puede ser a colores?", escribió junto a una imagen con la que ha dejado a todos con la boca abierta. Razones le sobran. Al margen de la pantalla chica, Ana Patricia sigue inmersa en este proyecto más personal en el que se involucra y cuida cada detalle con el fin de ofrecer los mejores modelos, diseños y calidad a su clientela. Con este conjunto ha convencido ¡y mucho!

