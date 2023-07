¡Ana Patricia Gámez cumple 36 años en espectacular bikinazo! En medio de sus vacaciones, la conductora celebró esta nueva vuelta al sol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un año de mucho trabajo delante de las cámaras como conductora de éxito y también detrás, como mamá entregada, a Ana Patricia Gámez le tocaba tomarse unos días de descanso en familia. Desde su amada Sonora, México, la también empresaria compartió unas imágenes disfrutando de la playa y los atardeceres junto a sus hijos amados. Unas instantáneas con las que, además, quiso celebrar con sus seguidores los 36 años que acaba de cumplir hace unos días. Lo ha hecho feliz, agradecida y, sobre todo, ¡en plena forma! Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: IG/Ana Patricia Gámez Y es que la co-presentadora de Enamorándonos USA lució espectacular en traje de baño en algunas de las fotos que publicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bienvenidos 36. Gracias por sus felicitaciones y mensajes. Muy agradecida con Dios por tantas bendiciones en mi vida. Un poco de estos bonitos días en mi Sonora", escribió en su perfil de Instagram. Ana Patricia deslumbró con su figura y recibió una larga lista piropos de sus seguidores famosos y anónimos. La emprendedora y creadora de su tienda online Beashion está dispuesta a que este sea otro año maravilloso lleno de proyectos que la llenen tanto en lo profesional como en lo personal. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ana Patricia Gámez cumple 36 años en espectacular bikinazo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.