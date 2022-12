El look del día - diciembre 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/Ana Patricia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Lily Collins, Ana Patricia y Adamari López son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ashley Park Ashley Park Credit: KCS Presse/The Grosby Group Para asistir a la premier, en París, de la serie Emili in Paris, la talentosa actriz eligió este elegante y llamativo traje dorado de lentejuelas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Muy coqueta y cute lució la presentadora con este minivetido fucsia con vuelos. 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/Ana Patricia Este hermoso vestido marrón con vuelos y abertura frontal, le quedó increíble a la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Catherine Zeta-Jones Catherine Zeta-Jones Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria en Nueva York ataviada con este vestido azul real, que combinó con un abrigo gris y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Cher Cher Credit: JC Olivera/Getty Images for ABA La legendaria cantante llegó a una velada con este look de de jeans, top blanco y chaqueta amarillo pastel. 5 de 9 Ver Todo Lily Collins Lily Collins Credit: KCS Presse/The Grosby Group Sexy y fabulosa lució la actriz con este set de falda maxi fruncida y crop top de manga larga. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: Cortesía La cantante mexicana llegó a Hoy día (Telemundo), con este coqueto jumpsuit azul marino de lentejuelas, perfecto para la época de fiestas. 7 de 9 Ver Todo Olivia Wilde Olivia Wilde Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz mostró sus encantos con este sexy vestido negro de encaje con transparencias. 8 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Quedamos fascinadas cone este elegante vestido que portó la actriz. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

