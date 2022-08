El look del día - agosto 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Ana Patricia y Aleyda Ortiz son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Adamari López Nos encantó est elegante conjunto de pantalón y chaqueta que portó la presentadora en una de las más recientes transmisiones de Hoy día (Telemundo) 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Regia lució la reportera con este ceñido vestido estampado con vuelos. 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Para la primera noche de la nueva edición de Enamorándonos USA (Unimás). la presentadora eligió este fabuloso y ceñido vestido negro de un solo hombro que le sentaba de maravilla a su figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ivanka Trump Ivanka Trump Credit: Mega/The Grosby Group Captamos a la socialité mientras paseaba con sus hijos con este minivestido de mezclilla, que complementó con una sombrero de raffia. 4 de 9 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes La actriz y presentadora mexicana deslumbró con este hermoso vestido azul real. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Vimos a la empresaria cuando llegaba a un velada con este set estampado de pantalón y body de un solo hombro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen La periodista posó desde su camerino, en Al rojo vivo (Telemundo), para mostrarle a sus seguidores el look que utilizó en su segundo día de trabajo en dicho show. 7 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Hermosa lució la modelo con este vestido blanco con mangas tipo globo. 8 de 9 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz se paseó con este sencillo y cómodo look de culottes y camiseta blanca, que combinó con un bolso tipo canasta y zapatos Crocs de tacón. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

