El look del día - junio 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Clarissa Molina, Sofía Carson y Ana Patricia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Hermosa lució la presentadora con este ceñido vestido blanco a la rodilla, de Pinkapple Dresses, que combinó con sandalias de Flor de María y una hermosa sonrisa. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis, look del dia Credit: Instagram/Chiquis La cantante se encuentra en República Dominicana celebrando su cumpleaños y para disfrutar de una cena eligió este sexy conjunto tejido de falda maxi y crop top. 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Este fabuloso minivestido crema le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. ¡Qué bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora dominicana lució bellísima con este ceñido vestido naranja,. 4 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson, look del dia La bella artista eligió este elegante vestido crema de seda para asistir a una velada en Italia. 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo Nos encantó esta combinación de pantalón rosado con camisa fucsia, que portó la presentadora de noticias. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Nos encantó este fabuloso vestido maxi que llevó la actriz mexicana. 7 de 9 Ver Todo Michelle Renaud Michelle Renaud Credit: Mezcalent La actriz mexicana llegó a una premiación con este traje negro strapless. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Espectacular lució la artista con este traje plateado de lentejuelas con abertura frontal. de Michael Kors. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

